Un dispositiu de 581 vetlaran per la seguretat durant les festes

Un dispositiu especial, format per la Policia Local, Policia Nacional i Policia Autonòmica juntament amb altres cossos com Protecció Civil o Creu Roja, reforçarà la seguretat en els principals actes multitudinaris de les festes en honor a sant Pasqual. La Junta Local de Seguretat, presidida per l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i pel subdelegat del Govern a Castelló, David Barelles, ha perfilat els últims detalls del dispositiu.

Per garantir la seguretat durant les festes, la Junta de Seguretat preveu més de 1.000 entrades de servei. La meitat d'aquestes, 581 en total, seran a càrrec de la Policia Local, que estrenarà els nous jupetins antibales, i la resta, gràcies a la col•laboració de la Policia Nacional. El dispositiu incidirà fonamentalment en les zones de majors aglomeracions per la celebració d’actes multitudinaris, com el Recinte de la Marxa, la plaça del Llaurador, la Vila, avinguda de la Murà o la plaça Major. Atenent al nivell d’alerta de l’Estat, el dispositiu de seguretat contempla mesures com el tancament de carrers o recintes on se celebren els actes.