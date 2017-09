Zarzo: "Nunca había jugado en un ambiente así"

El futbolista del Castellón Javi Zarzo reconoció que nunca había jugado un partido de fútbol en un ambiente tan extraordinario como el que se vivió en Castalia en el choque ante el Villarreal C.

El jugador albinegro valoró, en declaraciones a Onda Cero, el papel que tuvo la grada en el triunfo cosechado ante el filial amarillo. "Nunca había jugado en un ambiente así, incluso no podía escuchar a mis compañeros. Eso ayuda mucho porque cuando no te van las piernas o estás muerto, escuchas al aliento de los aficionados, que parece que los tengas al lado, y sacas fuerzas de donde no las tienes".

Zarzo aseguró que el encuentro ante el Villarreal C ha sido lo mejor que ha hecho el Castellón en este arranque de Liga. "Hasta ahora ha sido el mejor partido que hemos hecho. Seguramente vendrán muchísimos más y con esta afición es mucho fácil", declaró.