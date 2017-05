Vuelve el muro amarillo

Convertido en el principal bastión defensivo de los amarillo esta campaña, el ex del Nápoles se lesionó durante el partido ante el Athletic Club en el Estadio de la Cerámica donde sufrió una lesión condral en el tobillo de su pierna izquierda. Y lo cierto es que, pese a que la defensa ha respondido con la aportación de jugadores como Álvaro, Bonera y Musacchio y los resultados han seguido llegando, los números no engañan y demuestran la tremenda importancia del futbolista en los esquemas amarillos. Con Víctor Ruiz el Villarreal ha encajado 21 goles en 28 partidos de liga , lo que arroja una media de menos de un tanto por partidos (0.75). Una seguridad que durante gran parte de la temporada hizo que el equipo azulejero fuese el menos goleado de la primera división. Por el contrario el defensor catalán no ha formado parte del equipo en las jornadas 20, 23 y 29 (ante Granada, Real Sociedad y Eibar) además de estar fuera de forma consecutiva en las últimas cinco y que correspondieron a los encuentros ante Alavés, Leganés, Sporting, Atlético y FC Barcelona. Sin él, en los ocho partidos en lo que ha estado ausente por sanción o lesión (cabe recordar que ha visto dos cartulinas rojas esta temporada), la portería amarilla ha sido perforada en once ocasiones. Es decir, 1,37 goles por encuentro lo que aumenta considerablemente la media.

A nadie en la plantilla escapa de su protagonismo en los éxitos del equipo, incluso para sus compañeros de zaga, como es el caso de Álvaro González, que saben que con él la competencia para jugar será mayor: “Lo mejor es que estén todos los componentes de la plantilla. Eso incrementa la competencia y hace que todos demos lo mejor para poder jugar. Además Víctor es uno de los nuestros mejores jugadores y uno de los líderes de esta plantilla”. Tras la recuperación del catalán en el Villarreal no pierden la esperanza de poder contar tambien con su capitán Bruno Soriano, quien ya se perdió el partido de la última jornada ante el Barcelona y que, a día de hoy, continuaría siendo dudosa su participación para el próximo fin de semana.