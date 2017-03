El Villarreal recupera el gol

En las tres últimas jornadas el Villarreal ha incrementado de forma ostensible su promedio goleador sin perder por ello su capacidad defensiva. Los ocho goles anotados en los partidos ante Real Madrid (2), Osasuna (4) y Espanyol (2), representan una mejora considerable respecto a lo que hasta la fecha eran unos números mucho más modestos.

En esta terna de encuentros el equipo entrenado por Fran Escribá ha promediado 2.6 goles, cuando hasta ese momento su media de la temporada era tan solo de 1.3 tantos por partido. Números muy alejados de los mejores del campeonato y que, hasta la jornada 23, le convertían en el duodécimo equipo de la liga a la hora de contabilizar sus goles a favor.

De lo que no cabe duda es de que el regreso de la pareja formada por Soldado y Bakambú a la delantera amarilla ha sido fundamental para que el equipo de La Plana recupere el tono ofensivo. Si bien estos últimos encuentros tan solo han sumado un tanto cada uno, la producción ofensiva del conjunto azulejero con ellos sobre el terreno de juego ha sido otra bien diferente. La intensidad del ariete valenciano, como ya sucediese la pasada temporada, ha sido el complemento perfecto a la velocidad del franco congoleño, quien no dudas que junto Soldado ha recuperado su mejor versión esta temporada: “Para mi es muy fácil jugar con un gran futbolista como Soldado. Ha vuelto a tope y eso me pone muy contento. Es una suerte jugar con él en ataque. Me siento bien, aunque es verdad que en estos partidos he marcado tan solo un gol ante el Madrid, porque el gol ante el Espanyol no me lo dieron a mí, por lo que puedo mejorar”.

Los cinco tantos anotados por Bakambú esta temporada están muy lejos de los 25 que firmó la pasada campaña, cuando se convirtió en uno de los jugadores revelación de la liga española. Las lesiones de inicio de temporada y su marcha a la copa de África frenaron en seco su progresión, aunque el jugador espera ser clave en este final de temporada: “Prefiero no hablar de los malos momentos, quedan atrás y para mi lo importante es el día después. Siempre mirar al frente. He trabajado mucho para mejorar y noto que tanto yo como el equipo ahora estamos mejor. Tenemos que seguir así. La cuarta plaza es difícil pero en el futbol no hay imposibles y todo se puede conseguir. Tenemos muy buen equipo y tenemos que ir a buscar esta cuarta plaza.Vamos a ver de que somos capaces hasta el final de la temporada”.