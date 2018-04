El Villarreal no puede con los de abajo

La derrota en cancha del Málaga no fue más que la confirmación de que los amarillos están lejos de su mejor nivel esta temporada cada vez que se enfrentan a un conjunto de la parte baja de la tabla.

Uno de los capitanes, Mario Gaspar, reconoce que ya "llueve sobre mojado" esta temporada en este tipo de encuentros: "Hace tiempo que no hacíamos un partido tan malo, pero la verdad es que ya nos ha pasado varias veces esta temporada contra equipos de abajo. Tuvimos problemas con y sin balón, estuvimos fatal en todos los aspectos y hay que mejorar. Todo lo que se diga en el análisis será poco . No es que nos salgan tres o cuatro partidos malos al año, el problema es que nos salen siempre ante los mismos rivales y eso nos ha impedido estar mejor y mas tranquilos".

En el caso de su compañero en defensa, Jaume Costa, el problema no cabe achacarlo a la motivación del equipo tanto como a la lectura que efectuaron del encuentro: "Yo no tengo más motivación ante unos equipos que ante otros. El problema con el Málaga es que pecamos de ingenuos. Salimos a jugar el balón cuando quizás tendríamos que haber jugado un poco con la desesperación de ellos, porque lo complicado en el fútbol es estar abajo. Fue una oportunidad que se nos ha escapado y habrá que tratar de ser más maduros y que no vuelva a pasar".