El Villarreal no descarta la llegada de un futbolista de área

Desde el club de La Plana, si bien no se considera una urgencia que paliar a cualquier precio, no se descarta la llegada de un ariete de características diferentes a los que actualmente tiene en la plantilla. El propio Fran Escribá ya ha dejado claro que entre las carencias de la plantilla, pese a mostrarse contento con el material humano con el que puede trabajar, se encuentra la ausencia de un futbolista referente en el área. Sin Soldado, a quien se le espera a mitad de marzo, y con Bakambú en la copa de África, los amarillos echan en falta un rematador que les dé más opciones dentro del área: “No tenemos un delantero referencia y eso cuando dominas en partidos de casa y tienes la posesión, como nos pasó ante la Real Sociedad, juegas en su campo pero ni creas ocasiones. Tenemos jugadores que se mueven mejor al espacio que cuando éste no existe y hay veces que perdemos esa alternativa de un juego un poco más directo”.

El Villarreal es el undécimo equipo que más dispara a puerta en primera división. En 18 jornadas los de Escribá han chutado en 143 ocasiones al arco contrario, una media de tan solo ocho por partido. Además, no hay ningún futbolista amarillo entre los 38 jugadores de la liga que más han disparado a puerta en esta primera vuelta del campeonato. Con 20 lanzamientos cada uno, Alexander Pato y Nicola Sansone comparten los puestos 39 y 40 de dicha clasificación respectivamente.