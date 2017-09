Tal y como ya sucediera días atrás en el partido disputado ante el Alavés en Mendizorroza, el conjunto amarillo finalizó el partido ante el cuadro catalán sin recibir ningún gol. Después de un inicio de temporada donde la falta de seguridad defensiva marcó los primeros encuentros, el Villarreal comienza a asemejarse, al menos en cuanto a números, al que la pasada campaña destacó como el segundo mejor equipo de la máxima categoría en número de goles encajados. "La pasada campaña no encajar goles nos sirvió para estar arriba. hay que tener la portería a cero porque no es normal que con estos jugadores no marquemos en casa. El año pasado fue el 80% del éxito. El día que perdimos eso y encajamos cuatro goles en una eliminatoria, la perdimos.Hay que ir en ese camino" , asegura Mario Gaspar.

Parte importante en alcanzar dicha seguridad es el guardameta Mariano Barbosa. El argentino ha superado con nota la prueba a la que le ha sometido la titularidad tras las lesiones de Asenjo y Andrés: "Es un éxito de todos mantener la puerta a cero. La realidad es que los equipos que no encajan goles son los que pelean arriba en la tabla. Para mi es bonito jugar, pero en la puerta juega uno solo. Ahora estoy disfrutando y hay que aprovecharlo".