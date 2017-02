Los puntos cosechados en Donosti, además, llegan tan solo tres días después del durísimo varapalo que supuso para los amarillos la goleada encajada ante la Roma. Un golpe moral y deportivo que dejó especialmente tocada una plantilla que tenía puestas muchas ilusiones este año en la Europa League tras alcanzar las semifinales de la pasada temporada: “Necesitábamos ganar, venimos haciendo buen trabajo, pero no llegaba el gol. Al final esto es una carrera de larga distancia y hay que pensar en el futuro y en sacar los puntos, nos hacía falta después de la derrota ante la Roma”, asegura Samu Castillejo.

Además sirve para frenar la hemorragia de los dos últimos meses donde los castellonenses tan solo habían cosechado una victoria en diez partidos oficiales :”Nos hemos reivindicado y hemos dado a la gente lo que verdaderamente se merece", afirma el extremo malacitano.

De lo que no cabe es de que las críticas sufridas tras el último duelo europeo han hecho daño en el vestuario al considerarlas injustas. Especialmente cuando, en muchos casos, se ha cuestionado el resto de la temporada en base a dicho partido como afirmaba el técnico Fran Escribá: “Sentimos que ha habido una crítica excesiva en torno a los jugadores. A mí me pueden decir lo que quieran, pero los jugadores tienen más crédito y no se puede dudar de ellos porque antes de la Roma veníamos de hacer un buen partido ante el Sevilla”. De momento la plantilla se prepara para la vuelta europea que disputará el próximo jueves en el estadio olímpico con la intención de ofrecer una imagen competitiva pese a las poco pocas opciones que el resultado de ida otorga a los azulejeros.