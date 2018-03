Ünal se reivindica

Su última actuación ha confirmado el cambio que el futbolista ha experimentado desde que se reincorporase al equipo amarillo tras su etapa en el Levante. Desde entonces, Ünal ha disputado 633 minutos en liga en los que ha anotado con 4 goles. El ariete otomano marcó el gol del empate ante el Deportivo de La Coruña en la jornada 18 (1-1), el de la victoria ante el Getafe en la 25 (1-0), y los dos que este pasado fin de semana han firmado la remontada ante el cuadro colchonero (2-1). Goles que han dado de forma directa siete puntos al equipo que entrena Javier Calleja, y que se suman a los dos que ya anotara en la primera fase del campeonato. De esta forma Ünal ha anotado un total de cinco tantos con la camiseta amarilla en 892 minutos esta temporada (al margen del que materializara con el Levante) para asegurar un media de un tanto cada 178 minutos en liga. Una porcentaje que mejora los números del máximo realizador de su equipo, Carlos Bacca , quien suma un acierto cara al marco contrario de cada 205 minutos.

Consciente de que debe pelear con delanteros más experimentados como Bacca o Sansone por hacerse con un mayor número de minutos, el futbolista agradece la confianza que estos goles le darán para el futuro: "Necesitaba ir ganando confianza y por fortuna la estoy cogiendo poco a poco gracias al apoyo de todos, de los jugadores y también de nuestra afición. Estaba tranquilo porque siempre he marcado goles en todos los equipos en los que he estado, por lo que sabía que un buen momento como este iba a acabar llegando más pronto que tarde".Calleja pide calma con élSu técnico, Javier Calleja, se muestra encantado con la progresión experimentada por el joven delantero. El técnico madrileño, no obstante, pide calma para un futbolista que está todavía en plena formación: "Es un jugador que está creciendo mucho con el paso de la temporada, va rápido. Tiene 20 años y no queremos correr demasiado. Sabemos que tiene un potencial enorme pero hay que tener paciencia. Cada vez hace las cosas mejor y nos está ayudando mucho desde que ha regresado, porque la cesión la Levante fue una decisión acertada. Esos minutos que jugó le hicieron madurar mucho como futbolista "