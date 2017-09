Toque de atención

El Almazora dio la sorpresa en la jornada intersemanal de tercera división al vencer por cero tantos a uno en Castalia . Los albinegros, que no cuajaron su mejor partido, ya sabe que la temporada no será un camino de rosas pese al optimismo generado a lo largo de todo el verano.

Los albinegros sufrieron su primera derrota de la temporada y lo hicieron como locales al caer en el tiempo de descuento ante el Almazora en el primer derby regional que esta temporada afronta el conjunto de la capital de La Plana. Una cura de humildad que demuestra la necesidad de ofrecer la mejor versión posible en cada partido para conseguir el objetivo del ascenso. Un resultado que llega tan solo tres días después del empate cosechado en los últimos minutos del partido jugado en Paterna este pasado fin de semana. El técnico local, Frank Castelló, defendió la política de rotaciones que estableció en el once titular: "Tomamos las decisiones a priori y se que ahora se dirá que no deberíamos haber hecho cambios . Pero el equipo era muy competitivo y no perdimos nunca el respeto al rival. El domingo tendremos el equipo fresco para tratar de buscar la victoria", comentó .

Por su parte le técnico del Almazora, Nahum Mingol, consideró los puntos fundamentales para conseguir el objetivo de la permanencia: "Son puntos con los que no se cuenta a principio de temporada, son un regalo añadido para nosostros"