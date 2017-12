Todo a la ficha de Bacca

La baja del colombiano deja sin delanteros a Calleja

El Villarreal podría llegara Vigo este próximo fin de semana sin delanteros si no se recupera a tiempo el colombiano Carlos Bacca. Por desgracia para Calleja, como en su momento para Fran Escribá, no hay jornada en la que el equipo castellonense no cuente con la ausencia de seis, siete u ocho de sus futbolistas más destacados, y este próximo fin de semana no va a ser una excepción.