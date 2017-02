El Tau presenta al lituano Busma

El jugador se mostró "contento por volver a una liga que me gusta tanto como la española", toda vez que se mostró convencido de adaptarse "muy rápido al estilo de juego que tiene Toni Ten". Por su parte el presidente Luis García aseguró que el de Busma es "un paso más al frente para la institución, Es un jugador por el que antes no podríamos haber apostado. Ojalá nos ayude para llegar al Play-off". El técnico, Toni Ten, se mostró convencido de que el nuevo refuerzo mejorará la prestaciones actuales del plantel:"Nos va a hacer mejores en cosas que nos faltan, que no pensemos que con su llegada ya todo va ser fácil. Llega de estar un mes sin competir, por lo que esperamos que pronto alcance su forma física y nos ayude mucho. Nos dará juego interior y rebotes, además de experiencia que nos vendrá bien"

El lituano tras entrenar un par de día con sus compañeros, debutará este viernes ante Burgos en el Ciutat de Castelló, si bien todavía no se espera que tenga un papel principal