Soriano llega a tiempo

Fue uno de los mejores jugadores del Villarreal la pasada temporada, pero en la presente ha perdido gran parte de su protagonismo. Roberto Soriano regresó al once titular ante la UD Las Palmas y se erigió en uno de los mejores jugadores del equipo entrenado por Calleja. El italiano espera mostrar su mejor versión en esta recta final de temporada

El italiano demostró la pasada temporada su calidad al firmar 10 goles y seis asistencias . Este año, donde no se ha estrenado, le estaba costando mostrar la misma imagen. Ante Las Palmas cuajó uno de los mejores partidos de esta temporada: "Estoy volviendo a jugar un poco. La lesión de inicio de temporada me frenó y estoy lejos de lo números del año pasado. Pero faltan 10 partidos y espero recuperar mi mejor versión y meter un par de goles al menos"

Soriano se refirió al duro calendario que deberá afrontra el equipo amarillo y al partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid: "Hay que empezar este fin de semana ante el Atlético para encarar una recta final ante los equipos de arriba. No será fácil porque son equipos muy fuertes, pero no debemos mirar más allá de este próximo partido. No va a ser fácil meterle goles a un equipo que defiende tanto y tan bien como el Atlético"

De la misma forma elogió a su compatriota, Nicola Sansone: "Nico puede ser un jugador importante. Nos dará opciones en ataque porque es diferente a los que tenemos al ser más pequeño y más rápido. El año pasado nos dio mucho. Le falta un poco de ritmo después de tanto tiempo de baja "