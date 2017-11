Sergi Escobar: "El jugador debe salir feliz al campo"

En declaraciones realizadas en la tertulia albinegra de Onda Cero, el preparador albinegro consideró que el equipo ha mostrado un cambio positivo en algunos aspectos. “Hemos mejorado en bastantes cosas a pesar de llevar solo cinco días. Uno es el aspecto psicológico. El domingo participaron jugadores que llevaban tres meses sin jugar y se soltaron y disfrutaron. Iván Sales, por ejemplo, es un chico que estaba destrozado anímicamente, que no contaba para el anterior técnico y dio un espectáculo, una exhibición de fútbol creativo, que es el que le gusta a la gente. Albert Pedra, que se quería ir cedido porque no contaba desde el día del Almazora, salió unos minutos e hizo un papel perfecto”, declaró Escobar, para luego incidir en que “con las charlas individuales que hemos hecho durante la semana he extraído mucha información de cómo se encuentra cada jugador y la primera reflexión es que hay que salir feliz a jugar al fútbol, sin tensiones y reforzando de forma mucho más positiva al jugador”.

El otro aspecto que mejoró el Castellón, según Escobar, es el táctico. “Con lo poquito que hemos tenido para trabajar, quedó muy clara la idea de juego tanto a nivel ofensivo como defensivo y la plasmaron perfectamente sobre lo que habíamos planteado”, manifestó.