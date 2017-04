La sequía de Sansone

Tras comenzar la temporada de forma fulgurante, la estrella de Nicola Sansone se ha ido apagando con el paso de las jornadas. El italogermano no ve puerta con el Villarreal desde hace más de tres meses y ha perdido protagonismo en los esquemas de Fran Escribá

La irrupción de Nicola Sansone en la liga española fue estelar. En tan solo seis jornadas el nuevo delantero amarillo anotaba cuatro tantos y presentaba seria candidatura para convertirse en uno de los futbolistas revelación de la competición. Pero desgraciadamente para el futbolista y para el Villarreal, aquella racha queda demasiado lejos. Tras sumar este pasado fin de semana una jornada más sin ver puerta, el futbolista de origen alemán supera ya los tres meses sin marcar y pasa por su peor momento desde que llegara al club de La Plana.

El último tanto de Sansone se remonta al pasado 8 de enero, el día que los amarillos se midieron en el Estadio de la Cerámica (precisamente ese día estrenaba nueva denominación) al FC Barcelona. El ex del Sassuolo anotaba el tanto amarillo y tocaba techo en sus prestaciones con uno de sus goles más mediáticos desde su llegada al fútbol español. Todavía en la primera vuelta del campeonato alcanzaba ya las ocho dianas con la camiseta castellonense y pasaba por ser uno de los mejores realizadores de la Liga. Pero desde aquella noche la aportación del delantero al ataque azulejero se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas. 15 partidos de liga después no ha sido capaz de incrementar dicho registro y su juego dista el de ser el de aquel jugador desequilibrante que deslumbró en la primera mitad del campeonato.

El regreso de Roberto Soldado al equipo tras su larga inactividad y la mejora de Bakambú en los últimos meses de competición, han acabado por relegar al italogermano a un papel más secundario hasta el punto de ser tan solo titular en cuyo de las últimas diez jornadas ligueras. Fruto de dicha sequía el ariete ha perdido su condición de pichichi amarillo que, curiosamente, ostenta otra italogermano como es Roberto Soriano con un total de nueve tantos en su primera temporada como amarillo. Ante los problemas que Escribá tendrá de nuevo esta próxima semana para contar con jugadores de banda dadas las múltiples bajas en esa demarcación, Sansone se presenta como una de las primeras opciones en una posición que no les es nada nueva :"Me gusta jugar, sea de lo que sea. Estuve bien en banda ante el Alavés, es una posición en la que he jugado muchas veces en Italia”, asegura.