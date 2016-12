Sentimiento Albinegro emprenderá acciones legales contra David Cruz

El presidente de Sentimiento Albinegro, Conrado Marín, explicó en Onda Deportiva la postura de la asociación. "Vista la situación actual y después de que el club haya quedado donde está con la gestión de David Cruz, hemos propuesto a la asamblea emprender acciones legales porque no se puede seguir en este camino", declaró.

Marín señaló que hay "varios hechos" en la gestión de Cruz que han llevado a Sentimiento a tomar esa iniciativa. "No es solo una cosa, sino varios hechos. Nosotros estamos al tanto de lo que pasa día a día en el club y creemos que hay cosas que han sucedido en este tiempo, no solo últimamente, y que presentaremos en el juzgado. Luego veremos qué es lo que decide la justicia. No queremos dar pistas porque el club tampoco muestra ninguna transparencia", manifestó. "Siempre hemos dicho que al juzgado se va cuando hay pruebas de que hay una irregularidad y nosotros vamos a presentarlas", continuó.

Por otra parte, Sentimiento Albinegro ha pedido el embargo de los activos de José Manuel Osuna, que son sus acciones. Esto, unido al proceso contra David Cruz, llevaría a la entidad a tener un administrador judicial, lo que, según Conrado Marín, “sería una buena noticia para el club porque lo primero que haría sería convocar una ampliación de capital limpia, clara y nítida en la que todos los albinegros, la sociedad castellonense, los inversores interesados y las instituciones la apoyaran para que el dinero de la gente fuera para salvar al Castellón y no para Osuna o Cruz”.

El presidente de Sentimiento Albinegro también mostró su malestar por el retraso del informe del administrador concursal. “Lo ha pedido el fiscal para llevar nuestro caso y ya mosquea bastante que no aparezca y más viendo que la calificación, tal como están las cosas, no sería fortuito sino culpable. Ahí se vería dónde ha ido todo el dinero ingresado. Creo que se está demorando demasiado”, concluyó.