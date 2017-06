"Semedo no tiene techo"

En la temporada 14/15 y con tan solo 20 años, Semedo fue cedido por el Sporting al Reus , por entonces en segunda B, con el fin de que gozara de mayor protagonismo. Su técnico Nato González, con quien disputó 16 partidos, guarda “un gran recuerdo” de quien tan solo era un proyecto del jugador que es en al actualidad: “Tengo un gran recuerdo de Rúben. Llegó muy joven, con la pretemporada finalizada y sin tiempo para adaptarse. Le costó un poco al principio porque era la primera vez que salía de su país y estuvo un poco confundido . Pero a partir de ahí estuvo bien y ya vemos donde ha llegado. La segunda B no es fácil para un chaval joven , pero el principal problema son los campos, tanto por las dimensiones como las condiciones en los que muchos están. Recuerdo un partido en Valencia ante el Huracán, que estuvo espectacular. Pero a él le favorecían campos grandes y de césped natural , y de esos no tuvo muchos”.

Pese a las dificultades propias de la aclimatación, González asegura que en el zaguero luso ya se adivinaban maneras de gran jugador: “Ya le veía un gran potencial, extraordinario. Le veía y pensaba ¿que hace este chico aquí?. Es grande y muy potente, con un poderío físico imponente para el juego aéreo. Pero sobre todo muy rápido, con una zancada enorme que hacia que aquí le llamásemos la gacela. Además tiene mucha presencia con el balón, le gusta salir con le balón jugado. Siempre tuve claro que a poco que madurase, por su juventud, llegaría muy lejos”. Y es que en poco tiempo Semedo pasó de jugar en segunda B a ser titular ene l Bernabéu en un partido de liga de campeones:“Recuerdo que le vi jugar ante el Madrid en el Bernabéu un año después de estar con nosotros y no me extrañó. Son estas cosas que pasan y el cayó en Reus por circunstancias . Era joven y con mucho carácter, y eso te marca un poco por la inmadurez lógica. Es muy competitivo, no le gustaba perder ni al fútbol tenis y un carácter tan fuerte que hizo que tuviésemos varias conversaciones. 15 minutos después venía llorando como un niño y te dabas cuenta que tenía un corazón enorme. Con los años y las experiencias se ha convertido en un jugador de primer nivel”.

González no duda del acierto del Villarreal a la hora de apostar por el portugués. Es más, considera que condiciones no le faltan para ser un central refería durante muchos años: “Creo que no se exagera cuando se dice que será un defensa enorme. Llegará a ser lo que él quiera ser. No debe ponerse techo y progresar cada día porque tiene condiciones para ser un grandísimo jugador. Creo que el Villarreal acierta de pleno con él. Yo le he tenido en segunda B, que nada tiene que ver con primera, pero creo que tiene todo para triunfar en Villarreal”