Roig quiere regalarse Europa

En el acto de homenaje a los canteranos de la entidad castellonense que cumplen 10 años en el club esta temporada, Roig aseguró que el gran objetivo que se marca a corto plazo es poder certificar de nuevo la clasificación para una competición en Europa: “El 14 de mayo cumplo 20 años como presidente y espero poder celebrarlo con una nueva participación europea. Ojalá que podamos ganar al Barcelona este fin de semana, luego al Depor y finalmente al Valencia, pero está claro que no será fácil. En el caso del Barcelona ellos se juegan la liga y nosotros nuestra participación en Europa. Con los grandes hemos hecho buenos partidos como demostramos en el Calderón”. En ese sentido Roig rememoró la primera visita al Nou Camp ene l año 98 que acabó con victoria amarilla:” La primera vez que fuimos ganamos 1-3 con dos goles de Craioveanu y un de Gerardo. Entonces no me lo creía y cuando íbamos 0-3 hice una foto al marcador para el recuerdo. Luego hemos ganado un par de veces más”

De la misma forma el mandatario valenciano se refirió al futuro de Fran Escribá en términos que dan a entender al predisposición del club para la continuidad del técnico: “Tendremos noticias de Escribá pronto pero ahora es momento de estar todos muy centrados en los tres partidos que nos quedan. El 21 de mayo acabamos y habrá tiempo de sobra de plantearse lo que sea mejor para el Villarreal. No hay prisa ni por parte suya ni por parte del club Las sensaciones nuestras con el técnico son muy buenas porque fue un inicio muy complicado. Además parte de la opinión púbica ha estado siempre en contra y no se le ha valorado la gran labor que nosotros pensamos que si ha hecho”. En ese sentido calificó de especialmente buena la campaña de su equipo: “Estamos con 63 puntos que muchos años nos hubiera dado muchas opciones de jugar la Champions. Si somos séptimos nos tocará estar animando al Barcelona en la final de copa para poder ir también a Europa . Puede ser nuestra segunda mejor temporada en primera y en la otra ocasión nos dio para ser subcampeones de liga”.

Sobre lo que Roig no quiso pronunciarse fue sobre las noticias que en Italia aseguran que el Milan y el Villarreal han cerrado ya un acuerdo para el traspaso de Musacchio al asegurar que hay demasiado en juego en esta recta final de temporada: “Jugamos con el Barcelona, Deportivo y Valencia. Lo que tenga que venir cuando toque vendrá, no antes. ya habría tiempo de analizarlo todo