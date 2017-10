Roig: "Calleja ve el fútbol como le gusta al Villarreal"

Los malos resultados y las malas sensaciones que desprendía el conjunto amarillo en este arranque de campeonato motivaron la drástica decisión de tener que destituir al anterior técnico, Fran Escribá, situación que no fue cómoda para Roig “Me dolió tener que prescindir de Escribá. Los resultados no acompañaron desde el principio.Es verdad que comenzamos con muchos lesionados , pero luego se recuperaron jugadores y no jugábamos bien. Ante el Getafe se perdió dando una imagen muy mala y tomamos la decisión de prescindir de él” .Y es que , al margen de los resultados que todavía es pronto para evaluar, Roig asegura que la sensación ahora es otra: “Creo que se puede ganar o perder, pero hay que ver un equipo que juega con ilusión y ánimo, que trata de ganar. Tanto nosotros como los jugadores estamos contentos. Javi tiene muchas ganas de trabajar, tiene mucha ilusión y ve el futbol como le gusta al Villarreal . Ha vivido lo que es el Villarreal y ha aprendido aquí”.

Con pocos partidos de experiencia en segunda B y tras triunfar en el juvenil, en el club castellonense no esconden que la apuesta por el tándem formado por Calleja y Quique Álvarez entrañaba sus riesgos, aunque las primeras sensaciones sirven para borrar las dudas que pudiera haber generado: “Era una apuesta arriesgada, pero cada vez lo veo más como un acierto tanto su llegada como la de Quique Álvarez. Creo que tienen muchas posibilidades y espero que este aquí muchos años. Estamos a favor de la promoción interna dentro del club. donde promocionamos jugadores y entrenadores. Javi Calleja llegó hace muchos años para jugar en nuestro filial y como técnico ha pasado por diferentes equipos de la base”. Con la moral insuflada tras el último resultado, Roig aspira a llegara alto pese al mal inicio de temporada: “Tenemos mejor plantilla que la pasada temporada y, aunque empezamos mal, estamos a tiempo de luchar por todo. En estos diez días podrán trabajar con tranquilidad”.

Preocupado por la situación en Cataluña

En declaraciones al programa “El transistor” de Onda Cero el presidente amarillo se refirió a la situación catalana y criticó el papel de los políticos por la falta de diálogo en los últimos años : “Estoy preocupado y muy triste por lo que está sucediendo. Las cosas se han llevado a este límite y habría que haber dialogado por parte de todos mucho antes. Ahora ya es difícil. Hay que poner el “seny” catalán y español para que nos podamos entender . No se puede fracturar más la sociedad tanto catalana como española y entre todos tratar de unir. Los políticos los han hecho rematadamente mal y nos han llevado a esta situación”.

Roig no dudó en pedir elecciones para elegir nuevos gobernantes capacitados para dialogar: “No soy político pero yo haría elecciones , buscaría nuevos políticos y con ellos el diálogo. Y mientras tanto a ver si nos entra una poco de sentido común a todos”