Rodri zanja el culebrón

A mediados de la pasada temporada la renovación de Rodri, una de las mayores perlas surgidas de la cantera amarilla en los últimos años, se daba prácticamente por hecha. Con tan solo 20 años el futbolista contaba por actuaciones más que destacadas cada una de sus intervenciones con el equipo amarillo. Y con ello el interés de no pocos equipos importantes del panorama futbolístico internacional. La renovación del futbolista se fue demorando y con ello la inquietud, más del entorno que del propio club, por el futuro de uno de sus jugadores más prometedores. Una situación que el propio futbolista se ha encargado de dejar definitivamente clara para tranquilidad de la familia amarilla.

Si bien desde el Villarreal siempre han asegurado no temer por el futuro del jugador, las palabras del joven mediocentro amarillo fueron especialmente contundentes al ser cuestionado al respecto: "El tema de mi renovación es un tema que está zanjado, el retraso en la firma es por un tema de cláusulas, cosas que deben llevar un poco más tiempo. Pero si por mí fuera ya estaría firmado hace dos meses, por lo que no es un problema. El mercado está cerrado y, como he dicho, es un tema que está cerrado”, confirmó. De esta forma, en próximas fechas, el Villarreal se asegurará la continuidad de otro de los joven talentos de la entidad como meses atrás ya hiciera con Adrián Marín o Alfonso Pedraza, actualmente cedido al Alavés.

Rodri, que debutó hace dos temporadas en el primer equipo amarillo con 18 años, se ha asentado ya en la primera plantilla amarilla como un jugador importante pese a su juventud. La pasada temporada disputó 31 partidos oficiales, de los cuales en 14 lo hizo como titular. En la presente temporada ha disputado los coco paridos oficiales del equipos amarillo partiendo de inicio: "Estoy preparado, bien y con ganas de seguir jugando. Es verdad que las primeras semanas estaba más cansado, pero ahora me siento bien y cogiendo el ritmo de partidos. Estoy ya adaptándome al ritmo de jugar un partido cada tres días", comentó.