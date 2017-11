Riquelme: "Siempre estaré agradecido al Villarreal"

El ex jugador del Villarreal Roman Riquelme se mostró agradecido a la afición del Villarreal por ser elegido como mejor jugador en la historia del club. En una reciente encuesta realizada por el diario deportivo Marca, Riquelme comanda un once histórico junto a Pepe Reina, Capdevila, Arruabarrena, Godín, Senna, Bruno, Cazorla, Forlán y Rossi

En declaraciones a la emisora argentina Radio Mitre, Román expresó su agradecimiento: "Es una alegría, disfruté mucho de jugar en el Villarreal. Soy una persona que siempre deberé estar agradecido de que se me diese la oportunidad de poder jugar en ese club y a la ciudad de que tratara tan bien siempre. Para mi fue fantástico, me dieron la oportunidad de jugar en un gran equpos , de medirnos a los mejore del mundo. La verdad es que lo pasé muy bien en aquella época" El ex futbolista de Boca, Barcelona y Villarreal se mostró igualmente sorprendido por el hecho de ser tan reconocido tantos años después de su marcha : "Para mi es raro que después de 10 años en esta encuesta me demuestren todavía tanto cariño, yo también se lo tengo. En Europa el Villarreal es mi club·.

Riquelme aseguró que gran parte de su éxito se debe al potencial que en aquel momento tuvo el plantel amarillo:"Tuve suerte de jugar con compañeros que jugaran tan bien al fútbol. El Villarreal es parte de mi vida. Me siento con la obligación de ir todos lo años a ver algún partido allí. Soy de los pocos jugadores que viví siempre en la ciudad, que era antigua pero la gente me dio tanto cariño que me vi obligado a vivir siempre allí con ellos. Tuve la suerte que las cosas salieron bien , de que estuviéramos cerca de llegar a una final de la Champions"