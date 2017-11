Raba llama a la puerta

Si Héctor Font, Cesar Arzo, Xisco Nadal o Santi Cazorla fueron al avanzadilla hace década y media , los casos ya asentados de jugadores como Bruno, Mario ó Trigueros, entre otros muchos casos,no fueron más que la confirmación de que el buen trabajo daba sus frutos. Esta temporada una nueva generación de canteranos comienzan a llamar a la puerta : Dario, Ramiro Guerra, Ander Cantero, Chuca y Dani Raba han jugado ya parridos oficiales y, en muchos casos, son habituales en el pirmer equipo. En el caso del último, su golazo en Kazajistan y su gran partido ante el Astaná le valieron los elogios de un orgulloso Fernando Roig: "Representa una gran satisfacción poder ver jugar a este nivel al futuro del fútbol base del Villarreal . Tenemos grandes jugadores en la cantera. Raba hizo un gol impresionate, con un control extraordinario y estuvo muy bien, como cuando salió Ramiro. Hay jugadores de mucha calidad y un entrandor que confía en ellos", comenta el mandatario.

Daniel Rabaseda, Raba, cumple tres años en el club al que llegó con 19 años procedente del club cántabro Bansander tras una gran temporada como juvenil. Su gran partido en la última jornada europea le sirvió para ser elegido dentro del once ideal de la jornada en la competición europea. Un éxito al alcance de muy pocos jugadores y del que disfruta tras su primera titularidad con el Villarreal: "Feliz por la confianza de Calleja que me dio mas de 70 minutos , por el gol y por los puntos. Durante a semana ya me dijo que entrenase bien y fuerte porque había opciones de ser titular . Los compañeros me lo pusieron fácil y me dieron buenos consejos, llevo tiempo entrenando con ellos y me entiendo bien". El futbolista espera prolongar el sueño que está viviendo, aunque es consciente de que , a corto plazo, su lugar sigue en el filial: "Se que tengo ficha con el filial y que es mi sitio todavía. Solo me queda seguir trabajando para poder estar arriba lo máximo posible"