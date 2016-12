Porcar califica de "serios y solventes" a los compradores

El concejal de deportes del ayuntamiento de Castellón, Enric Porcar, confirmaba en el día de ayer en Onda Deportiva que las negociaciones están en marcha. Porcar pedía prudencia aunque no dudaba enmostrarse optimista:" Hay que ser extremadamente prudente en estos casos porque hay mucho en juego como es el futuro del club. No es un club más, es un símbolo de la ciudad y para la gente es muy importante. Puedo confirmar que hay negociaciones abiertas con David Cruz y que se están negociando todos los matices posibles. Soy optimista y soy positivo. Hay que serlo porque no nos queda otra"

Para el concejal castellonenses hubiera sido mejor que la noticia no hubiese trascendido. Eso si, confirmó la seriedad y la solvencia del grupo empresarial que estaría interesado en la compra de las acciones del club de La Plana: "Que haya trascendido la noticia no es bueno y puede hacer peligrar la negociación, pero dentro de eso soy optimista en esta ocasión. Es gente de Castellón y gente que tiene dinero. Muchas veces se ha hablado de proyectos que no estaban claros, pero ahora no es así. Nos han dicho a la cara que son ellos los que pondrán dinero. El ayuntamiento tiene que confirmar que será un proyecto serio para poner Castalia en sus manos, y por lo que hemos visto si que lo parece".

Pese a que el interés del grupo inversor, donde el empresario Javier Heredia y el ex director general albinegro Jordi Bruixola serian cabezas visibles, existe desde el verano, la oferta concreta habría llegado en los últimos meses : "Nos han llegado muchas propuestas pero es la primera vez que les vemos la cara y eso da un nivel de seriedad mayor. Desde este pasado verano este grupo está detrás, pero la propuesta firme ha llegado desde hace un mes. El ayuntamiento no debe ser ni el salvador ni un freno, solo el garante de que los que llegan son gente seria"