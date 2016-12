N´Diaye no cierra la puerta

Ni su mal inicio de temporada, con aquel fatídico penalti que marcó la eliminatoria ante el Monaco en Liga de Campeones, ni el cambio de técnico con la marcha de su valedor, Marcelino, ayudaron a que empezara con el pie derecho.Disgustado por su actual papel, el centrocampista no descarta un cambio de aires en breve si no este no tiene visos de cambiar: “Esta siendo una temporada muy complicada para mi en el plano personal. No se cual es mi situación ahora mismo. Vamos a hablar con el club y buscar lo mejor para todos. Quiero saber si cuentan conmigo y si es que no, buscaré una salida. Mi prioridad es quedarme, por eso firmé cinco años en este club que considero grande. Si cuentan conmigo trataré de luchar por buscarme un puesto”

Ante el Toledo el futbolista disputó los 90 minutos y rindió a buen nivel. Un refuerzo para su autoestima en forma de confianza que espera corroborar en próximos encuentros. Sabedor de que no empezó con buen pié en el Madrigal se muestra humilde para tratar de ganarse de nuevo una oportunidad: “Agradezco que mis compañeros me apoyen . La gente me aplaudió en el partido de copa y eso me ayuda mucho. Se que empecé muy mal, de la peor manera en el Villarreal, pero trabajo para cambiar eso. Con confianza un jugador es mejor . En el Betis lo demostré porque creo que tengo calidad y quiero demostrarla. Al 2017 le pido más minutos para poder demostrar lo que puedo hacer”.