El Nápoles sigue a Castillejo

La buena temporada de Samu Castillejo no está pasando desapercibida ni en España ni tampoco más allá de sus fronteras . Es por ello que equipos potentes como el Nápoles le siguen de cerca.

Su temporada no pasa desapercibida

El joven centrocampista Malagueño, que el pasado mes de enero cumplió 22 años, ha dado un paso al frente en el Villarreal donde está comenzando a demostrar el porqué de la importante apuesta que los amarillos realizaron en su día por él. Y, según diversas informaciones, el Nápoles estaría especialmente interesado en él.

El club italiano busca refuerzos de cara la próxima temporada y el extremo del Villarreal encajaría con el perfil de futbolista que busca el cuadro entrado por Maurizio Sarri. Tras sondear a jugadores como el colombiano Muriel o Papu Gómez, el nombre del joven futbolista del Villarreal ha parecido en escena en las últimas horas. Incluso se apunta que el equipo napolitano estaría dispuesto a invertir cerca de 20 millones de euros en su fichaje visto el nivel mostrado y la capacidad de progresión que se le presume dada su actual edad. Cabe destacar que el Nápoles se ha destacado en las últimas temporadas por apostar por futbolistas españoles y que la adaptación del jugador no seria en ese sentido un problema.

De lo que no cabe duda es de que Castillejo ha evolucionado de forma muy positiva esta temporada desde la llegada de Fran Escribá al banquillo amarillo. Suma ya 19 partidos en liga como titular, tantos como durante toda la pasada temporada, y su incidencia en el juego del equipo es mucho mayor. Según ha podido saber Marca, el del Nápoles no es un interés nuevo ya que siguen las evoluciones del jugador desde que debutara en primera con el Málaga hace dos temporadas. De momento han seguido ya varios partidos del jugador in situ esta temporada y los informes son inmejorables.