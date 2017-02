El muro de Europa

Frente al Sevilla los de Escribá fueron capaces de frenar a un conjunto que llevaba 27 partidos consecutivos marcando en la Liga en su propio estadio. Un registro que se remonta a la temporada pasada, la 2015/16, donde tras no ver puerta en el primer partido disputado como local (0-3 ante el Atlético el 30 de agosto del 2015), fue capaz de anotar ante todos y cada uno de los rivales a los que se midió en su propio feudo. Un mérito que los amarillos alcanzaron en gran medida gracias a la extraordinaria labor de su guardameta, Sergio Asenjo, pero sin olvidar el trabajo a destajo de su bloque defensivo.

Pese a las bajas de Musacchio, Álvaro y Costa en el 11, los menos habituales, caso de José Ángel y Bonera, rindieron a la perfección: “Tenemos un equipo que defiende muy bien, muy ordenado. Pese a las ausencias todos rindieron. Bonera siempre rinde y Jose Ángel, centrado, es un lateral con muchas cualidades”, aseguraba Fran Escribá.

La defensa amarilla se sitúa como la segunda menos goleada de las grandes ligas europeas, tan solo superada por la del Bayern de Munich, donde Neuer ha encajado tan solo 12 tantos. Los 14 recibidos hasta el momento por los castellonenses, además de en La Liga española, les situarían como el equipo menos goleado de la Premier (donde el Tottenham ha encajado 16), la Ligue1 francesa (con 17 goles encajados por Kevin Trap en el PSG), o en el Calcio (con -16 de Buffon con la Juve). Con dichos números Asenjo presenta una seria candidatura para luchar por el Zamora esta temporada, si bien es algo que no le obsesiona: "No me quita el sueño el Zamora. Lo importante es que el Villarreal siga arriba, si recibo ese galardón, bienvenido sea”, aseguraba el guardameta palentino. Un mérito que reparte entre sus compañeros: “Es un trabajo de todo el equipo. Todos defienden. Con lo que ellos trabajan y pelan es todo más fácil”.