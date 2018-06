Morlanes no pierde la fe

El mediocentro aragonés reconoce que el resultado de la ida (2-0), complica sobremanera las opciones de los amarillos: "Es un resultado fastidiado tras un partido duro. El segundo gol fue un duro golpe porque llegó cuando éramos mejores. El penalti fallado nos condicionó pero no hay que darle mas vueltas". Eso sí, apuesta por la calidad que los azulejeros tiene en sus filas para darle la vuelta a la situación: "Este equipo ha demostrado que no se le puede dar por muerto. Haremos nuestro juego y saldremos a marcar. No será fácil pero saldremos al 110% aunque con tranquilidad. Ellos son un equipo veterano,que sabe parar el partido. Pero sabemos ya jugar contra eso . La clave es tener acierto porque en estos encuentros se tiene pocas ocasiones. Es importante que la gente nos apoye mucho"

Morlanes renovó recientemente su contrato y realizará la pretemporada con el primer equipo. El joven futbolista de 19 años es una de las grandes apuestas de Calleja para la próxima temporada: "Estoy muy feliz de poder seguir mas años aquí. Será un verano de pocas vacaciones ala hacer la pretemporada con el primer equipo, pero firmo que sea siempre aquí. Somos jóvenes y lo que necesitamos es trabajar mucho. No creo que venga a sustituir a nadie. Trigueros es un jugador Top a nivel nacional y yo vengo a ayudar . El club siempre me ha tenido mucho cariño y Calleja ha demostrado que confía en la cantera"