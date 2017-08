El mercado amenaza al Villarreal

En las últimas horas varios nombres del Villarreal han saltado a la palestra y lo cierto es que, a estas alturas de pretemporada, ni a al club ni a Fran Escribá les haría ya ni pizca de gracia perder a futbolistas importantes.

Las llegada de Semedo y Ünal, así como el fichaje definitivo de Andrés Fernández cuando todavía resonaban los ecos de la pasada temporada, no hacían presagiar ya grandes noticias en el apartado de altas y bajas. Tan solo la marcha de Joanathan dos Santos supuso una sacudida que el club solucionó de forma rápida con la llegada de un gran fichaje como Pablo Fornals. Con la plantilla ya cerrada la prensa internacional ha apuntado diversos del submarino como objeto de deseo de diferentes clubes . En ese sentido el nombre del italo germano ha aparecido vinculado con el FC Barcelona como uno de los posibles refuerzos para el centro del campo que tendría en agenda el equipo catalán. Curiosamente las noticias en este sentido aparecen en Polonia y citan como fuente de la misma a la familia del jugador. Cabe recordar que su hermano Elia juega esta temporada en Korona Kielce de dicha liga. Soriano, con 10 tantos, fue uno de los jugadores claves para Fran Escribá la pasada temporada. El club amarillo pagó 14 millones hace un año a la Sampdoria por Soriano y cualquier posible salida sería siempre por una suma muy importante.

Por su parte desde Italia apuntan que el Nápoles no se habría olvidado de Samu Castillejo. El club partenopeo estaría dispuesto a abordar la operación siempre y cuando superase la ronda previa de la Liga de Campeones que deberá afrontar ante el Niza. Eso si, el Villarreal se mantiene firme en su intención de no “regalar” al malagueño y, según estas informaciones, no negociaría por menos de 26 millones de euros. Por último en Turquía no se olvidan de Roberto Soldado y el Fenerbache sería el interesado en sacar al veterano delantero de las filas amarillas ante su último año de contrato.