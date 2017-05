El mediocentro lamenta las ocasiones marradas por su equipo en la ida

Forner se aferra a las sensaciones que le quedaron tras el partido de ida disputado en Castalia, donde asegura que su equipo fue superior: “Es un rival al que le gusta tratar bien el balón y ya sabemos lo que nos esperará allí. En la ida no nos crearon peligro y las ocasiones las tuvimos nosotros. Hay que viajar con al mentalidad positiva y la idea de meter un gol”

Para el futbolista albinegro la clave pasará por no errar claras ocasiones como las que pudieron generar el pasado domingo: “Hay que mantener la solvencia defensiva porque en la ida no encajar goles nos dio mucho. Hay que estar más acertados de cara a puerta ya que no será como en liga porque no se puede fallar. Ojala no nos tengamos que acordar de las que fallamos en la ida”. Además dejó claro que el del próximo fin de semana será el partido más importante dela temporada para los castellonenses: “No hay que fiarse mucho de lo que hemos hecho hasta ahora. Nos espera un partido a vida o muerte donde los pequeños detalles marcan lo que suceda. Hay más nervios de lo habitual pero hay que tratar de tener la cabeza fría porque un gol te deja fuera de la eliminatoria “