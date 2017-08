Marenya: "Esta temporada ilusiona"

Tras la tradicional ofrenda a la patrona de la capital, la virgen del Lledó, Marenya expresó sus sensaciones a pocas semanas de comenzar la liga: "Es un año diferente, con ilusión. Las cosas se están haciendo como se debe. Está claro el objetivo y no es otro que el ascenso. Nos centramos en aprovechar la pretemporada para llegar a tope . sabemos que esto es largo pero empezar fueres es importante". De la misma forma se refirió al gran ambiente que se vivirá en Castalia: "Este ambienten nos gusta, es un privilegio disfrutar un ambiente que no pueden vivir otros jugadores ni de tercera ni de segunda B. Queremos devolver con resultados y juego lo que nos dan. Se ha hecho un gran grupo, un equipo muy competitivo. se que tendremos que luchar mucho todos para estar e el once. Si no es la mejor plantilla será una de las mejores de la tercera división y del grupo"

Como el resto del plantel, el centrocampista vila-realense se muestra expectante por vivir el ambiente en Castalia: "Ya tenemos ganas de disfrutar del ambiente de Castalia. La presentación ante un rival de segunda será especial. Es una experiencia extraordinaria jugar ante 9 mil personas"