Marenyà: "Algunos jugadores le dijimos las cosas claras al que mandaba y pensamos que nos iba a echar"

El centrocampista recordó la tensión que vivió con David Cruz. "Si le decías lo que pensabas eras carne de salir del club, como le pasó al mister, que le dijo las cosas claras. Dos de los capitanes también fuimos claros. Alejandro Zagalá también y creo que hubo un mes en el que Zagalá y yo estuvimos en la cuerda floja. Pensé que podíamos salir porque cuando pagó a todos nos medio castigó pagándonos más tarde", explicó Marenyà, quien aseguró que no se planteó una salida por voluntad propia. "No lo pensé mucho. Pensé que si me echaban, tendría que buscarme algo, de hecho hubo varios equipos que me llamaron y les dije que aguantaba y que si me echaban, sí que hablaría con ellos. Pero no pensé en irme porque tampoco puedes dejar a un equipo en el que eres el capitán, cinco meses sin cobrar y tú irte y pasar del tema. No me parecía justo".

También se refirió a Manu Calleja, entrenador del equipo en la segunda vuelta tras ocupar el sitio que dejó Frank Castelló, destituido el 31 de diciembre de 2016 tras 16 partidos consecutivos sin perder. "Creo que no fue de cara con nosotros. Siempre había una compra con unos chinos cada semana que nunca llegaba. Quiero pensar que era para tenernos con esperanza y que no nos viniéramos abajo, pero en esas situaciones hay que decir la verdad. No sé si a él también le mentían, pero creo que con nosotros no fue de cara del todo y entonces el recuerdo no es grato", manifestó.

Marenyà valoró, finalmente, el cambio que se ha producido con la llegada de los nuevos gestores. "El año pasado no se podía pensar solo en fútbol, sino en impagos. El que estaba arriba pasaba de ti y encima te echaba las culpas. Además, el campo estaba medio vacío y ahora van 10.000 personas y nos sentimos unos privilegiados. El cambio del año pasado a este es muy grande, estamos tranquilos, no tenemos reuniones para hablar de cosas que no sean de fútbol y eso nos viene bien para afrontar los partidos", concluyó.