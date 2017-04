Manu Calleja: "El play off es fundamental para el club y para mí"

"El play off es fundamental en todos los aspectos. Y para mi futuro como entrenador también es fundamental porque si no meto a este equipo en el play off, el año que viene no como. Yo voy a dar la vida por jugar el play off", declaró.

El preparador cántabro también incidió en esa fase de ascenso como posible solución a la crisis que sufre la entidad. "Yo creo que la solución está cercana, pero el play off también es una solución porque yo sé que la gente de Castellón responde. La primera imagen que tenía cuando me llamó el club fue cómo estaba Castalia en el partido contra el Gavá. Eso te genera tranquilidad y futuro", señaló.

Por otra parte, Calleja aseguró que la plantilla no se va a plantar, pese a que algunos jugadores acumulan retrasos de cinco meses en sus pagos. "Esta plantilla jugará siempre. En el fútbol cuando no te pagan tienes que entrenar más, jugar más y estar más metido aún porque eso es lo que manifiesta tu profesionalidad y tu responsabilidad. Yo no creo en las huelgas. Yo creo que las huelgas se hacen trabajando, a la japonesa. Nosotros no nos vamos a plantar. Nosotros vamos a competir. Lo que nos da felicidad es competir y ganar partidos porque eso es lo que nos garantiza el futuro", concluyó.