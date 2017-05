Luis García: "La temporada de Tau ha sido buena"

El dirigente del club Amics del basquet aseguró que la permanencia cumple los objetivos que se habían marcado para el presente curso dad la dificultad que entraña la categoría: "Estamos satisfechos con la temporada realizada. El balance a nivel global es satisfactorio por mantener una categoría tan difícil como es la LEB oro . Es verdad que en las últimas jornadas no hemos estado bien y eso nos ha impedido llegar a un play-off que tampoco hubiera significado tanto para nosotros ya que, hoy por hoy, la ACB es imposible de alcanzar"

Para Luis García se generaron unas expectativas demasiado altas en el entorno a principio de la presente temporada. Miras no acordes a la realidad del equipo: "Se generaron grandes expectativas, quizás desmesuradas, porque tenemos un patrocinador de mucho prestigio detrás. Pero vamos paso a paso porque no podemos permitirnos una mala temporada económica. Es verdad que gracias a este patrocinador tenemos una base para el futuro. Creo que no habrá ningún problema para continuar con ellos ahora cuando hablemos. Haremos un proyecto coherente. La realidad de Castellón es la que es pero nos consideramos privilegiados la tener unos 2000 espectadores de media y unos 2300 socios. Tenemos que tratar de potenciarlo y mejorarlo, ser el club en el que se mire el baloncesto provincial"

García aseguró que es apostará por la continuidad de Toni Ten al frente del cuerpo técnico y que ya se trabaja en la la plantilla de la próxima temporada: "Creo que no habrá problema para que Toni Ten y el cuerpo técnico continúe. No hemos acabado de plasmarlo en un papel pero ya está empezando a trabajar . La intención es ponernos en las próximas semanas a confeccionar el plantel para la próxima temporada y se tomarán las decisiones oportunas. En junio queremos estar ya avanzados en todo ello. Además hay muchos jugadores que saben que llevamos ya 22 años sin deber dinero a nadie y eso es muy importante. Somos un buen escaparate "