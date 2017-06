Lista de espera

Pese a que el Villarreal deberá tomar decisiones sobre el futuro de varios jugadores este verano, seguro que no le será especialmente complicado encontrar acomodo a al gran mayoría de ellos. La calidad de y la juventud de la lista de futbolistas que no contarán para Fran Escribá se convierte en el mejor aval de cara a ser piezas interesantes para proyectos con miras menores que las que se marcan en el club de la Plana este próxima temporada. Y lo cierto es que ya son varios los equipos que se han interesado por los más que presumibles descartes amarillos.

El futbolista que cuanta con más novias es el centrocampista Alfonso Pedraza. Aunque el jugador cuenta con algunas opciones de permanecer en el primer equipo, de lo que no cabe duda es de que no le faltarán opciones para , este año si, jugar en primer división. Tras su experiencia en Lugo durante la primera parte de la temporada y en el Leeds británico durante los últimos meses, el futbolista cuenta con hasta cuatro opciones para salir cedido este temporada a un equipo de la máxima categoría española. El Levante ha sido el último en interesarse pero no el único , si bien la buena relación entre ambas entidades podría provocar el desembarco de alguna futbolista al club granota.

Quien también cuanta con pretendientes es el argentino Cristian Espinoza. El Valladolid, club en el que ha actuado en los últimos meses de competición y donde ha dejado un buen sabor de boca, ya ha dejado claro al Villarreal su interés por ofrecer de nuevo acomodo al futbolista. De todas formas el jugador cuenta con opciones de realizar la pretemporada con el primer equipo amarillo donde tratará de convencer a Escribá para que varíe su opinión inicial. De todas formas la intención inicial de los amarillos es buscarle una cesión en un club de la máxima categoría dado que se tienen no pocas esperanzas depositadas en el jugador. Moi Gómez, Pablo Íñiguez y Akran Afif se encuentran en situación similar toda vez que el club ya maneja algunas opciones sobre alguno de ellos . De la misma forma Nahuel, que no perece entrar en los planes del Betis, podría engrosar la lista

Interés en el turco Kesgin

El Villarreal no para en su búsqueda de jóvenes valores en el mercado internacional. Según ha podido saber Marca el club de La Plana ha puesto sus ojos sobre el joven centrocampista turco Atakan Kesgin. El futbolista pertenece al modesto Burcaspor de su país, pero ya está en la mira de los grandes del fútbol otomano como es el caso del Besiktas. Kesgin ha destacado en los últimos campeonatos internacionales como uno de los mejores de la selección sub 17 de Turquía.