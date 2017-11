La hora del "capo" Bonera

Pese a que el italiano apuntaba en el inicio de esta temporada a ocupar el rol de cuarto central, la lesión del portugués Semedo le ha abierto la puerta a contar con mayor número de minutos hasta el punto de haber participado ya en 6 encuentros oficiales, en cinco de los cuales lo ha hecho durante los 90 minutos. La más que probable baja de Álvaro por molestias físicas de cara la partido de este próximo domingo en Bilbao hará que el experimentado futbolista forme de nuevo pareja con Víctor Ruiz en el eje de la zaga. Una situación que no preocupa a su técnico, Javier Calleja, quien no duda en elogia la predisposición y actitud del futbolista: "Bonera es “el Capo”, un jugador con una enorme experiencia y un líder que cada vez que sale mejor no lo puede hacer. Cada día trabaja, se cuida y cada vez esta mejor. Es un jugador clave para nosotros”.

Más allá de su rendimiento y de encontrarse en su mejor momento futbolístico desde que llegara al Villarreal en el verano del 2015 tras nueve temporadas en el AC Milan, en el club de La Plana valoran el ejemplo que supone para la nueva generación de futbolistas que , de l mano de Calleja, están dando esta temporada el salto al primer equipo. Es por ello que el futbolista fue el elegido en el día de ayer para comenzar las charlas que periódicamente los jugadores del plantel profesional darán a los diferentes equipos de la escuela amarilla. El italiano ejerció de “profesor” para el equipos cadete amarillo a los que relató sus vivencias y no dudó en aconsejar desde su experiencia .