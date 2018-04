Fornals continua en observación

El futbolista, que anoche ingresó en el Hospital Rey Don Jaime, ha sido sometido a diversas pruebas y esta tarde continuará con las mismas en el hospital 9 de Octubre de Valencia.

El futbolista explicó sus primeras sensaciones en el programa "El Transistor", con José Ramón De la Morena:" Sentí un mareo, perdí la visión y cuando desperté estaba en el suelo rodeado de gente y recuperando la conciencia. Pedí seguir jugando pero por precaución me retiraron. En Málaga me pasó en categorías inferiores y es lo mismo que ya me sucedió hace unos meses aquí en un entrenamiento ". La intención del club de Las Plana es conocer el origen de los problemas con el fin de encontrar una solución a los mismos