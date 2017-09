Los fichajes se reivindican

Los fichajes del Villarreal ya deciden partidos para el conjunto castellonense. Ante el Betis tanto Bacca como el turco Enes Ünal estrenaron su casillero particular y, de forma decisiva, contribuyeron a que los primeros puntos de la temporada se quedasen en el estadio de La Cerámica

Tras verse arrastrados por la mala dinámica del equipo en la recta inicial de la temporada, las caras nuevas del submarino no habían tenido la oportunidad de lucir sus cualidades hasta la fecha. este pasado fin de semana, y con un escenario más favorable, los dos nuevos arietes mostraron el porque de la seria apuesta del equipo de La Plana por ellos. El colombiano abrió el marcador y , con ello, la puerta de la remontada para el equipo entrenado por Fran Escribá. El turco, por su parte, aprovechó la oportunidad brindad en la recta final del encuentro para reivindicarse como el jugador de futuro por el que ha apostado el equipo amarillo.

En el caso de Bacca el suyo fue el primer gol con la camiseta vila-realense, si bien no en una liga como la española donde ya sumaba 34 de su época en el Sevilla. Su trabajo de presión ala salida de balón del Betis, tuvo su premio en forma de su primer tanto de la temporada: “ Trabajamos durante la semana que había que presionar su salida del balón desde los centrales y el portero. Pude robar ese balón y marcar. Presionamos todos con Manu, con Pablo, con rodri…el trabajo es de todos aunque el gol lo metiese todo”, comentaba. Y es que, pese al mal inicio de campeonato, el ariete cafetero no pierde la fe en protagonizar una gran temporada: “Hay que tener confianza en nosotros mismos y en los que nos pide el entrenador. Yo tengo mucha confianza en mi, tengo tranquilidad incluso cuando las cosas no salían. Tenemos un buen entrenador , que trabaja mucho. Los aficionados pagan una entrada para ver un espectáculo y para ver ganar a su equipo, pero eguro que vamos a empezar a ganar a partir de ahora”