Faner apuesta por el Tau

Faner ha destacado durante la pasada campaña sobremanera hasta el punto de erigirse en el mejor jugador de los castellonenses en la fase decisiva de la campaña. Pese a saber de l interés de otros conjuntos, Faner no ha dudado en apostar por estar un año más ligado al "Amics": "Me siento muy contento por poder seguir mi evolución en un club que me lo ha dado todo desde hace cuatro años. es un proyecto serio que sabes que va a cumplir". Y es que para el base balear el constante crecimiento del club y la seriedad ha aido fundamental a la hora de tomar la decisión. "Desde que apostaron por mi no hemos parado de subir escalones. Con el técnico tengo mucha confianza y creo que su estilo es perfecto para mi. Desde la humildad el objetivo es ir progresando. Nos hemos estabilizado en una categoría donde el segundo año suele ser el más difícil. Hay que seguir trabajando y entre todos aspiraremos a luchar por cotas mayores"