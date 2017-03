El examen de Andrés Fernández

Andrés llegó el pasado verano como cedido al Villarreal tras no entrar en los planes de Nuno en el Porto. Su participación, a la sombra de Asenjo, se redujo de inicio a la participación en los partidos de la fase de grupos de la Europa League, si bien Fran Escribá acabó apostando por el propio Asenjo en esa misma competición cuando llegó la hora de la verdad. Falto de la continuidad necesaria y de la confianza suficiente las actuaciones del ex de Osasuna no acabaron por convencer al técnico valenciano hasta el punto de quedar sin más oportunidades hasta que llegó la desgraciada lesión del arquero titular en el reciente encuentro ante el Real Madrid . Desde entonces, y salvo aquel partido ante los blancos donde encajó tres tantos, la actuación de Andrés no ha podido ser mejor al encajar tan solo un gol en sus tres partidos como titular y convertirse en parte activa del éxito amarillo.

Lo cierto es que con sus recientes actuaciones, y en caso de que la participación del guardameta siga convenciendo de la misma forma hasta el final de temporada, no parece nada descabellado que el club de La Plana apueste por la continuidad del portero de cara a la próxima temporada. Con Asenjo lesionado y fuera de las cancha hasta el próximo mes de octubre, el club de La Plana quiere cubrirse las espaldas con un buen guardameta de cara a los meses que su portero titular este de baja. Y, porque no, que sea capaz de presentar batalla por la titularidad. Además no es descartable que los amarillos tengan que afrontar durante el verano alguna previa europea bien sea en liga de campeones o en Europa League, por lo que la apuesta por un guardameta no queda en una decisión banal.

Al portero murciano le resta una temporada de contrato en el Porto, pero no parece que salvo sorpresa entre en los planes del cuadro luso para la próxima temporada. Un buen final de temporada acabaría por convencer a lo amarillos, toda vez que el futbolista ya ha indicado que se encuentra bien en Villarreal y vería con buenos ojos su posible continuidad siempre y cuando se llegase a un acuerdo entre dos entidades que han negociado hasta por tres jugadores ( Jose Ángel, Adrián y el propio Andrés) esta temporada.