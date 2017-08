Escribá: "Ha sido uno de nuestro peores partidos"

El técnico Valenciano no se escudó en las bajas (hasta nueve) a la hora de analizar el mal partido de los suyos: "Hicimos un muy mal partido, de los peores desde que estoy aquí si no el peor. Pese a que se perdió por una jugada polémica es verdad que no hicimos méritos para más. A veces salen las cosas mal y no voy a perder la confianza que tengo en este grupo. Es verdad que íbamos condicionados y teníamos pocas soluciones, pero ganamos en ninguna de las cosas que deberíamos haber ganado. Sabíamos que iban a jugar al repliegue y contraataque y eso lo hicimos muy mal, con circulación plana y sin profundidad. Por eso la lectura es igual de negativa que si hubiéramos quedado 0-0"

Pese a todo ello, Escribá apuesta por mantener la calma y confiar que con la recuperación de jugadores importantes, el equipo amarillo reaccionará: "No creo que nos faltara tanta intensidad. Ahora vendrán las lecturas negativas y catastrofistas, pero ya sucedió la pasada temporada y luego todo eso desapreció. A medida que recuperemos jugadores veremos la luz"

El entrenador amarillo también opinó sobre Bacca, que debutó con el Villarreal, : "Era difícil que generase cosas con el equipo tan mal. Cuando el equipo llegue y cree peligro le veremos más"