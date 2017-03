Escribá primera opción para el banquillo

De momento, tal y como ya contara Marca, los castellonenses no tiene pensado realizar movimiento alguno hasta el final de la presente temporada. Es por ello que, pese a no hacerlo de forma pública, se niega cualquier oferta por los entrenadores que en las últimas semanas han estado en el disparadero. En ese sentido el todavía técnico de la UD Las Palmas, Quique Setién, no sería una opción que se planteasen los azulejeros, toda vez que se asegura que no existe ninguna oferta por el entrenador del Celta de Vigo Eduardo Berizzo. Desde Italia también se había apuntado al técnico de la Lazzio, Inzaghi, como alternativa para el banquillo en el Estadio de la Cerámica

Pese a que la pobre actuación en competición europea y el desempeño en algunos partidos ligueros habían generado dudas, la imagen dada en los últimos tiempos y la buena racha de resultados ha asentado la opción de la continuidad de Escribá como la opción más factible en estos momentos. La sensación de un equipo más ambicioso sobre el terreno de juego y la mejora ofrecida con la llegada de efectivos en ataque como Soldado y Bakambú están convenciendo a la dirigencia amarilla hasta el punto de ganar enteros dicha opción. De momento el Villarreal es quinto en la tabla y pelea con Real Sociedad y Athletic de Bilbao por confirmar una plaza en Liga Europa. La opción de Champions parece ya lejana con el Atletico a siete puntos, si bien no es una exigencia que se impondría desde la entidad. La próxima semana, con tres partidos en seis días y entre ellos el duelo con un rival directo como es el propio Athletic, será especialmente importante. De lo que no cabe duda es de que los meses de competición que quedan por delante se presentan como decisivos para el futuro del banquillo amarillo. Los resultados obtenidos, la clasificación para Europa y una imagen futbolista acorde a las exigencias que se marcan desde el club serán los parámetros que marcarán la decisión que se adopte.