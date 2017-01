Escribá: "El Depor será un rival muy intenso"

“Espero un partido muy difícil. El Deportivo es un equipo intenso que marcó cinco goles a la Real Sociedad y que ha hecho sufrir en su casa a equipos importantes de La Liga. Tiene alguna baja importante, pero es un conjunto muy peligroso en su propio terreno de juego con jugadores en buen momento como es el caso de Andone. Además, se espera lluvia y será un partido de mucha lucha. Intentaremos ser nosotros e iremos a ganar”.Para Escribá, el rival es fuerte en las jugadas de estrategia, y estas pueden ser fundamentales en la suerte final del partido: “El Deportivo tiene un buen equipo con un arma importante que es el balón parado porque tiene gente muy alta. Es un conjunto que ha mejorado con respecto al inicio de temporada. La clave será ser un equipo muy fuerte defensivamente. El Deportivo es muy intenso. Andone es el reflejo de ello, ya que es un delantero que nunca da un balón por perdido”.

Para Escribá al equipo no le afectará la acumulación de paridos de las últimas semanas “El grupo llega fresco físicamente pese a la acumulación de partidos. Tenemos el mismo descanso que el Deportivo y no debe ser una excusa. El equipo está bien, pero la eficacia cara a portería no ha sido la adecuada en los últimos partidos”