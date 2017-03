Escribá cifra la cuarta plaza en 70 puntos

Para Escribá esta temporada se necesitarán más puntos que los conseguidos la pasada temporada por el equipo castellonense para ocupar de nuevo la misma posición: " La cuarta posición estará en más puntos que la pasada temporada, cerca de los 70 puntos . Pero no me gusta hacer cábalas de lo que queda en casa o fuera. Hemos encontrado un equilibrio entre los partidos que disputamos tanto de local como de visitante y mi experiencia me dice que no sirve para nada hacer números sobre donde se puntúa o no antes de jugar". Es por ello que considera mejor no hablar de objetivos a largo plazo, pese a que sus jugadores se manifiesten en esa dirección a lo largo de los últimos días: "Los jugadores hablan de la cuarta plaza porque se les pregunta por ello, pero de puertas para dentro saben que hablar de objetivos a medio y largo plazo no tiene sentido. Está bien ilusionarse pero sin olvidar que por detrás llega gente .Tenemos potencial para estar donde estamos pero sin renunciar a nada porque somos ambiciosos. Queremos llegar al parón con buenas sensaciones para poder aspirar a puestos más altos y sin perder distancia con los de arriba".

El ex del Getafe y Elche espera que su equipo mantenga el nivel que hasta la fecha ha técnico a domicilio: "Hemos competido siempre bien y hemos conseguido buenos números. Solo hemos perdido en Bilbao y en Eibar, donde incluso pudimos ganar en condiciones normales. Podemos jugar bien a domicilio, pero es importante que sigamos dando la sensación de equipo rocoso, difícil de derrotar. Hay que defender portería pero buscar la portería contraria. Llegan dos partidos ante equipos que juegan bien como Celta y Las Palmas. El Celta juega alegre y tenemos que tratar de aprovechar eso para tratar de hacerles daños nosotros"