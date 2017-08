Dealbert:"Se lo que me juego"

El central, que regresa al club de La Plana, ocho temporadas después, confirmó que descartó ofertas económicas muchos mayores para jugar en el club castellonense: "A partir de ahora me centro en la que hago dentro del terreno de juego. es una posibilidad que estaba sobre la mesa y que me pensé mucho. Me he decidido por quedarme y estoy convencido y muy contento. Si fuera por dinero no me hubiera quedado, ya no estaría aquí. Pero la ilusión y la expectativa de lo que podemos hacer me hace apostar por este club. Estoy convencido que saldrá bien". Dealbert asegura que es una decisión que ha tomado a conciencia pese a los riesgos que entrañe: "Se donde me he metido y lo que me juego. Las responsabilidad es muy grande y se que no lo haría mucha gente. Estoy para ayudar a todo el mundo. No pienso en le mercado de invierno, ya se verá. Ojala se puedan cumplir los objetivos. Seremos el equipo a batir, pero hay varios equipos peleando por subir. Pero somos el Castellón y tenemos más de 9 mil socios y eso no es lo normal. Es bonito jugar con la presión por subir. El objetivo, tras volver ocho años después, es dejar el equipo donde estaba cuando me marché"