Dealbert no cierra la puerta

El futbolista de 34 años confirmaba a Onda Cero que ha descartado varias ofertas de equipos importantes de segunda división B a las que antepone la opción de jugar de nuevo como albinegro: “He tenido oportunidades para irme pero no me han convencido. Algunas eran ofertas de buenos equipos de segunda B, pero esa no es mi idea para esta temporada, no me motivaban, esa es la realidad. Tengo familia, una hija y valoro ya muchas cosas antes de salir”. De esa forma , y aunque la decisión no está tomada, abre la puerta a la esperanza de la afición albinegra: “Sabía que en un futuro estaría en el Castellón y en las próximas semanas decidiré si mi futuro esta temporada pasa por este club como futbolista. No cierro las puertas a estar aquí, es algo que está más cerca que nunca".

Tan solo una propuesta concreta de un equipo extranjero que le seduzca a nivel económico (a día de hoy existen negociaciones) o la posibilidad de continuar jugando en segunda división (más complicada en estos momentos), truncarían el sueño de la parroquia que acudirá esta temporada al Estadio Castalia: “La opción pasa porque se pueda cerrar una opción que tengo de jugar en el extranjero. Es la única opción que veo a día de hoy. Entre esta semana y la que viene se tiene que concretar de forma definitiva para bien o para mal. Si no es eso o que aparezca una oferta de segunda me quedaré aquí porque no se me caerán lo anillos por jugar en tercera y de colaborar con este proyecto para conseguir los objetivos”