¿Sabes lo que significa no dar un palo al agua?. ¿y sabes de donde viene esta frase?

Hay un profesor de la Universidad de Barcelona, Juan Pablo García-Borrón, que es un estudioso del lenguaje. Y ha publicado un libro muy curioso y muy ameno de leer que establece la relación de palabras y frases hechas de nuestro lenguaje de todos los días y su procedencia.

El libro se llama ‘Soldados, marineros y lengua española’, porque gran parte de nuestro lenguaje y nuestro vocabulario está relacionado con nuestra historia.

Y aunque ahora se nos olvide y haya quien lo considere deporte de pijos, España ha sido una potencia marinera.

Como parte de esta historia, hay muchas expresiones que proceden también del mar y una de ellas es, precisamente, 'no dar un palo al agua'.

Como cuenta el profesor García Borrón, en un país tan marino como ha sido España, la relación entre palo y agua, nos lleva directamente al arte de navegar… y remar.

El marino en un barco hacía de todo y pocos son los que en algún momento no se vieron en la necesidad de remar.

Dicho esto, también ha habido a lo largo de la historia, personas que se han escaqueado hábilmente de todo, y en el caso de algunos marineros, también de remar.

El que no daba un palo al agua, era aquel que siempre encontraba la manera de no remar o que otros lo hicieran por él. Dicho coloquialmente, que 'no daba un palo al agua'.

Hoy utilizamos la expresión para lo mismo, pero no solo para los que no reman, sino para aquellos que tienen la tremenda habilidad de no trabajar y de que lo hagan otro. ¡No dan un palo al agua!.