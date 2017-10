Cheryshev: "Puedo adaptarme al estilo de Calleja"

El futbolista amarillo, que ha dejado atrás una época marcada por las repetidas lesiones, es consciente de que tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias del guión establecida por el nuevo entrenador y reconoce que ya lo ha hablado con el propio Calleja: "Es un tema que he hablado con Calleja y por supuesto que puedo adaptarme . Creo que tenemos muy buenos jugadores y que pueden jugar en muchas posiciones, por lo que deberé adaptarme donde me pidan y en la posición que el técnico crea que puedo ayudar más. Estoy con ganas de aprender cosas nuevas, con la idea de hacer todo lo que me pidan y de la mejor manera".

Cheryshev, que ante el Girona tuvo minutos en la segunda mitad el pasado fin de semana, reconoce encontrarse cada vez mejor: "Estoy bien, además el equipo está en un buen momento y eso hace que todo sea mejor y más fácil Yo estaba bien, estaba disponible, pero también es verdad que físicamente no estaba del todo bien o no me encontraba al cien por cien después de tanto tiempo parado. Estaba trabajando con el grupo, pero el entrenador decidió no contar ene se momento, por lo que me tocaba asumirlo y trabajar para volver a poder estar con el equipo y estar ahí"