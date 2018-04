Castillejo pide más regularidad

El extremo malagueño tiene claro que el partido ante el Celta que disputarán este próximo sábado, determinará gran parte de las opciones que los castellonenses tengan de volver a disputar la próxima temporada una competición europea: “El partido del sábado va a a marcar nuestro camino. El Celta es uno de los equipos que viene por debajo, por lo que sacar una victoria nos marcará el camino a Europa. Lo importante es seguir dependiendo de nosotros mismos y no de que los rivales pinchen y se dejen puntos. Nos quedan tres partidos en casa y nos va la vida en ello”, afirmaba.

Para el futbolista del Villarreal la irregularidad mostrada durante toda la temporada ha sido el gran inconveniente al que se han enfrentado para aspirar a mayores objetivos . Una situación que atribuye a los muchos inconvenientes surgidos a lo largo de toda la campaña: “Han salido jugadores importantes como Bakambu, cambiamos de entrenador casi a mitad de temporada, ha habido muchas lesiones ..son situaciones que no se viven normalmente durante un año y que influyen. Pero los últimos años nos hemos mantenido en Europa y no es fácil competir en tres competiciones . Tiene mérito lo que estamos haciendo. Es verdad que hemos tenido muchas oportunidades de distanciarnos de los que viene por detrás pero no hemos dado el golpe encima de la mesa, hemos fallado. Estamos sextos que al final es donde queremos estar y quedan cinco finales. No podemos fallar”