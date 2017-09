Castillejo ya destaca

Si ante el Betis una semana atrás ya fue uno de los mejores del conjunto amarillo, en Mendizorroza y ante el Alavés, el malagueño dio un recital de fútbol. Pese a no ser autor de ninguno de los tres goles anotados por los castellonenses, su futbol habilidoso desbordó a la defensa vitoriana y fue clave para obrar la goleada amarilla. En tan solo cuatro jornadas y a sus 22 años, Castillejo se ha convertido en un jugador clave para Fran Escribá: “Los compañeros te ayudan a sentirte importante dentro del terreno de juego, también el entrenador. Estoy disfrutando mucho dentro del campo y me hace ser mejor. Me estoy sintiendo importante y los compañeros me lo están haciendo saber. Gracias a ellos y a nuestra forma de jugar me divierto, y para un jugador de mis características es fundamental”,

Lo cierto es que la pasada temporada el jugador mejoró sus prestaciones ofensivas aunque le quedó el “pero” de no colaborar en demasía en la faceta goleadora. Finalmente el futbolista despidió el curso con tan solo tres tantos , situación que trabaja para mejorar esta campaña sabedor que dichas cifras diferencia a un buen jugador de otro determinante. Ante los vascos el larguero y un par de buenas intervenciones del guardameta local evitaron que notara su segundo tanto de la temporada: "Parece que estoy negado de cara el gol, ya que tuve un larguero, otra que me saca Ibai y la del gol de Bacca. Pero marqué ante el Betis y he tenido ocasiones, hay que seguir trabajando del misma manera. Lo importante es mantener esta linea de actitud, de juego y de compromiso que dimos ante el Alavés. Si lo hacemos haremos una buena temporada. Tenemos que dar buena imagen”.

Tras un mal inicio el Villareal se ha recuperado a tiempo con tres victorias consecutivas en tras solo una semana. Con ellos los castellonenses han ganado tranquilidad para afrontar los encuentros (ante Espanyol y Getafe) que disputarán en los próximos días “Somos una gran familia de puertas para dentro, y tenemos claro nuestro objetivo, ambición, actitud y solidaridad con los demás. Ese va a ser el camino que nos va a llevar a hacer cosas importantes y que nos pondrá arriba en la clasificación, que es donde queremos estar".