El Castellón anuncia Junta de Accionistas para octubre

“A mediados de octubre convocaremos la Junta General. Los auditores nos han transmitido que en tres semanas tendrán el informe, que nos permitirá plantear el proyecto que necesita el CD Castellón y la operación de capital. Entendemos que con nuestra gestión y esa aportación de capital, el club llegará a lo más alto”, explicó el presidente.

Personal

“Es una vergüenza que el CD Castellón maltrate a las personas. Los trabajadores son la columna vertebral del club. No tenía ningún sentido lo que estaba pasando. Nos encontramos a jugadores y cuerpo técnico sin cobrar durante muchos meses. Se han llegado a acuerdos, algunos de ellos son aplazamientos y agradecemos a los empleados que han estado tanto tiempo sin cobrar su confianza en nosotros”, manifestó Montesinos.

Además, también dedicó unas palabras al ámbito deportivo. “Hemos hecho un esfuerzo muy importante en el equipo. Esa presión la tenemos todos, que no es otro objetivo que conseguir el ascenso a Segunda División B”, declaró.

Plan económico

“La situación del club era de quiebra total. La campaña “Centurión” tenía como objetivo que los aficionados maltratados volvieran a su casa”, aclaró. El presidente también explicó las relaciones con Seguridad Social y Hacienda. “Con Seguridad Social hemos conseguido alcanzar un acuerdo haciéndoles ver que el club es viable y podrá cumplir con los compromisos. Con Hacienda es más díficil porque se ha incumplido el convenio. Nos transmiten que nos apretarán pero que no nos estrangularán”.

Instituciones

“No hemos conseguido el apoyo institucional que deseábamos. No se ha alcanzado un acuerdo firme ni con el Ayuntamiento ni con la Diputación a día de hoy. Desde el Castellón vamos a trabajar para que confíen en nosotros. Uno de los temas es Castalia, que hay que renovar la cesión con el Ayuntamiento. Desde el club se ha hecho un esfuerzo importante para tener un terreno de juego en las mejores condiciones posibles”, describió.

Sin embargo, Montesinos agradeció a las instituciones que sí han ayudado en lo que han podido al CD Castellón. “El Patronat d´Esports sí que nos apoya y está con nosotros en lo que puede. La UJI es una institución muy importante en la provincia de Castellón y vamos a generar una serie de acuerdos para que vayan de la mano. La universidad también nos ha facilitado los mecanismos necesarios para regularizar la situación con la Seguridad Social. Uno de los ejes será que nos dejen usar sus instalaciones deportivas puesto que la ciudad deportiva del fútbol base no está. Las grandes empresas no están, y una de las grandes empresas en la provincia de Castellón es Facsa, y Facsa no está”, explicó.

Fundación y fútbol femenino

“Hemos optado por la creación de una fundación del fútbol base porque es la piedra angular del proyecto. La Fundació Albinegra va a ser inmortal como el Club Deportivo Castellón. No va a tener ánimo de lucro y ni un euro de los niños va a ir al club, sino a la fundación”.

Además, Montesinos también reveló que “se ha llegado a un acuerdo con el Joventut Almassora para que el fútbol femenino tenga espacio en el CD Castellón”.

Juicio Castellnou

“El club se sumó a la causa de Sentimiento Albinegro y ya peleó contra Castellnou. El que la hace la paga, y aunque lo tenga que decir un juez, el esfuerzo del club será máximo para que quien se haya llevado dinero del club de forma ilegal, pague por ello. El club está así por culpa de unos chorizos que casi matan a nuestro club”, manifestó.

Por último, el presidente quiso agradecer a todos aquellos que han ayudado a la disciplina castellonense a salir adelante, mientras espera más apoyo de otras instituciones. “Gracias a los 10.000 orelluts y a las empresas que han confiado en nosotros. Ellos demuestran que el club es viable y que vamos a ir a más. Esto es el punto de arranque que nos va a llevar a celebrar el centenario en el fútbol profesional. Las grandes empresas que queremos que estén, salvo algún caso, no están. Habría que preguntarse por qué no están”.